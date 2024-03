Briga aconteceu nos arredores do Mineirão

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado na perna por um policial militar reformado durante uma briga na saída do Mineirão, após o jogo entre Cruzeiro e Tombense, pela semifinal do Campeonato Mineiro, na noite desse sábado (16). A vítima foi socorrida e não corre risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor dos disparos seguia pela Avenida Carlos Luz quando tropeçou no meio fio e esbarrou em uma pessoa. Essa pessoa não teria gostado do ocorrido e, junto de outros quatro homens, agrediu o ex-militar.

Para se defender, o policial sacou uma arma e fez um disparo, que atingiu o adolescente. Aos policiais, o jovem disse que estava do outro lado da avenida e que não fazia parte da briga e nem conhecia os envolvidos. Ele estaria tentando se afastar da confusão.

A vítima foi levada ao Hospital Odilon Behrens por uma viatura da PM. O tiro acertou a perna e não corre risco de morrer.

O autor do disparo fugiu do local logo após. Testemunhas indicaram aos militares o caminho feito pelo suspeito, que foi encontrado em um supermercado da região.

Durante a abordagem, ficou constatado que a arma utilizada por ele era irregular. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, e levado para a delegacia da Polícia Civil.