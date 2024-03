Um homem de 37 anos foi preso em flagrante furtando fios de cobre no bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de BH. Ele tem sete passagens pela polícia, incluindo por tráfico de drogas e receptação.

Moradores filmaram a ação do homem, que não agiu sozinho. Um comparsa ajuda a puxar e cortar os fios. O ajudante do roubo, porém, conseguiu fugir e continua sendo procurado pela Polícia Militar. No vídeo, é possível vê-lo saindo de um poste de luz carregando uma grande quantidade do material.

Veja o vídeo:

Segundo o tenente Samuel, comandante do policiamento na região, por volta de 5h, uma viatura que fazia patrulhamento encontrou o homem carregando os fios. Ele foi preso em flagrante e responderá por furto.

Esse, porém, não foi o primeiro crime cometido pelo suspeito. Ele tem sete inquéritos policiais em andamento, sendo um por receptação, três por furto, dois por tráfico de drogas e um por associação para o tráfico de drogas.

Leia também: Empresário condenado por morte de promotor em BH é preso novamente

Além do rolo de fiação de telecomunicações, foram apreendidas duas facas e uma lâmina de serra.