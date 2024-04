Uma exposição de fotografia no Centro de Belo Horizonte traz uma coleção de olhares sobre o cotidiano de Belo Horizonte. Intitulada UrbAnIdade, a mostra, realizada pelo Coletivo UAI, reúne 30 fotografias de 15 fotógrafos que exploram cenários, histórias e personagens da capital mineira nos últimos anos.



A equipe se formou ainda na pandemia, período em que a circulação na cidade foi restrita por causa da crise sanitária. Através da troca de mensagens, os fotógrafos aguardavam uma chance de registrar Belo Horizonte em um momento tão crucial. Após as primeiras saídas, ainda com máscaras, cada vez mais membros se incorporaram ao grupo, que hoje se reconhece como Coletivo UAI.



A abertura será nesta sexta-feira (5/4), às 19h, com apresentação do grupo de dança Crew UBDI, no Centro de Referência das Juventudes, mesmo local que recebe a exposição. A mostra vai até 29 de abril e tem apresentação de Juan Esteves.

Participam da exposição os fotógrafos Ana Figueiredo, Anderson Almeida, André Senna, Eustáquio Silva, Felipe Mandarino Lima, Felipe Suave, Fernando Coura, Marangotus, Marcelo Santos, Mário Chrispim, Mateus Rodrigues, Nathalia Segato, Rafael Honorato, Roberta Aguiar e Talita Abreu.

Serviço

Exposição UrbAnIdade

Local: Centro de Referência das Juventudes - Rua Guaicurus, 50, Centro - Ao lado da Praça da Estação

Abertura: 05 de abril, às 19h

Período da mostra: de 05 a 29 de abril



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa