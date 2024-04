Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, segue hospitalizado, mas está consciente. O cantor está internado no Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após um agravamento de seu câncer na região inguinal.





De acordo com Claumirzinho, companheiro de grupo do cantor, Anderson apresenta melhora em seu quadro, mas ainda requer cuidados. "Fui lá e encontrei ele bem, estável e consciente. É importante a gente comemorar cada momento, cada vitória e evolução, e a gente está podendo comemorar isso desde que ele foi internado. Ele ainda requer muitos cuidados, continuem com as orações, mas vamos para frente", declarou em seu Instagram.





O último boletim médico divulgado informava que Anderson Leonardo tratava um quadro infeccioso, mas tinha uma boa evolução. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira segue em tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, apresentando melhora clínica e laboratorial. O paciente está acordado, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral", dizia o documento assinado pelo médico Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor da unidade médica.