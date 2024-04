A atriz australiana Rebel Wilson revelou em sua recente autobiografia, "Rebel Rising", momentos íntimos que até então haviam sido mantidos em segredo. Ela, que tem 44 anos, compartilhou corajosamente que experimentou seu primeiro orgasmo aos 39 anos, e de forma solitária, quatro anos após sua primeira experiência sexual.



O tão esperado momento teria ocorrido em 2019, período que ela descreveu como seu "ano do amor". Durante esse tempo, ela se envolveu em encontros com cerca de 50 homens e teve relações íntimas com dois deles, mas foi somente ao explorar seu próprio corpo que alcançou o clímax.



Rebel mergulhou em podcasts e na compra de brinquedos sexuais online como parte de sua jornada de autoconhecimento. "Eu experimentei meu primeiro orgasmo aos 39 anos, completamente sozinha", compartilhou ela. Após o momento, a atriz refletiu em seu livro: "Isso era o que eu estava perdendo?".



Atualmente, Rebel Wilson está comprometida com Ramona Agruma, com quem compartilha uma filha, Royce Lillian, nascida através de uma barriga de aluguel em novembro de 2022.