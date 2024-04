Shakira e Lucien contracenaram juntos no novo clipe da cantora

O ator Lucien Laviscount foi apontado pelo jornal Daily Mail como o novo namorado da cantora colombiana Shakira.

Os dois se conheceram durante as gravações do clipe de “Puntería”, parceria entre a colombiana e a rapper Cardi B. Dias após o lançamento do clipe, Shakira e Lucien foram vistos juntos em um restaurante italiano de Nova York.

Amigos não aprovam a relação



Fontes próximas à cantora dizem que os amigos dela não aprovam a relação pelo fato de Shakira ainda amar o ex marido, Piqué.

"Shakira está desesperada para se apaixonar, mas seus amigos estão preocupados porque Lucien lentamente escalou a escada da fama namorando mulheres menos famosas que ela", afirmou a fonte.

Lucien Laviscount é natural da Inglaterra e tem 31 anos. Em 2011 ele chegou a participar do Big Brother inglês e terminou a competição em quinto lugar.

O ator ficou conhecido depois de interpretar Alfie, colega de sala e interesse amoroso de Lily Collins na série “Emily em Paris”.