Anderson Leonardo, do Molejo, recebe diagnóstico com câncer

Anderson Leonardo (foto: Reprodução/Instagram)

Anderson Leonardo, 50, vocalista do Molejo, recebeu diagnóstico de câncer após realização de exames e está em tratamento. A informação foi divulgada na noite dessa quinta-feira (13/10) nas redes sociais do cantor e do grupo.

"Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer) o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos", diz o comunicado, sem informar o tipo de câncer.

A mensagem publicada nas redes diz que o artista conta com apoio e orações e que espera todos nos shows. "Levando toda sua irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, qualquer novidade sobre seu quadro de saúde informaremos por aqui. Contamos com orações de todos."

"Eu e minha família estaremos em oração, irmão", escreveu. "Te amo muito e estou aqui", disse o cantor Netinho de Paula. "Oraremos por ti, vai dar tudo certo", comentou Buchecha.

A cantora Simony, 45, que enfrenta um câncer no intestino, também deixou sua mensagem para o vocalista do Molejo. "Deixo aqui meu carinho, meu apoio. Um dia de cada vez, se precisar conversar estarei aqui", escreveu. "Deus te abençoe sempre meu irmão", falou o pastor Waguinho, ex-vocalista do grupo de pagode Os Morenos.