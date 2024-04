Família ficou ferida em acidente no Anel Rodoviário de BH

Uma família ficou ferida depois de o carro em que estavam bater contra um poste, na tarde deste domingo (7/4), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Califórnia, na Região Noroeste. Os quatro ocupantes do veículo, entre eles uma criança de cinco anos, foram levados ao hospital.

O motorista, que não teve a identidade revelada, ficou preso pelas pernas às ferragens do veículo, completamente destruído no acidente. Ele foi resgatado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), e levado de helicóptero ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH.

A mulher e os filhos - um adolescente, de 12, e uma criança, de cinco -, conseguiram sair sozinhas do veículo. Eles tiveram ferimentos leves, como escoriações no braço e pernas, e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com o impacto da batida, o poste acabou tombando sobre a via expressa, e os fios arrebentados ficaram espalhados no local. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para desenergizar a rede.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.