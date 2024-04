O Corpo de Bombeiros fez o resgate de uma égua que caiu em um bueiro às margens da AMG-3220, em Janaúba, Norte de Minas, na noite deste sábado (6/4).

O solicitante da ocorrência relatou à guarnição que o animal caído no bueiro ao ser atingido por um automóvel.

A égua apresentava escoriações nas patas devido às tentativas de sair do buraco, que tinha cerca de dois metros de profundidade.

Após avaliação da situação, com uso de cordas, polias e do tripé de resgate, os militares realizaram o içamento seguro do animal.

A égua foi retirada do buraco e entregue aos cuidados do proprietário.

O carro que atingiu o animal evadiu do local.