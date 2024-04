Um homem, de 43 anos, foi morto com cinco tiros na noite desse sábado (6/4), no bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida por populares, que levaram o homem até a UPA Norte dentro de um carrinho de supermercado. Logo depois de dar entrada no atendimento, a vítima morreu.

Familiares da vítima informaram à polícia que o homem trabalhava como motorista de aplicativo e usava o carro, um Fiat Argo prata, para fazer as corridas. Durante rastreamento, o carro do homem foi encontrado, mas o celular da vítima não foi localizado.

Populares ainda contaram que viram a vítima conversando com moradores em situação de rua pouco antes de o crime acontecer.

A perícia foi acionada e constatou um disparo de arma de fogo no banco dianteiro do passageiro no veículo da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, o homem tem passagem por tentativa de homicídio e um registro de prisão por roubo.

A vítima foi morta com três disparos no tórax, um na nuca e um na mandíbula. O caso será investigado e, até o momento, ninguém foi preso.