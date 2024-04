Um idoso, de 71 anos, foi atacado por um cachorro da raça pitbull na tarde deste sábado (6/4), em uma propriedade rural próximo a comunidade Ponta do Morro, em Montes Claros, Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem chegou em uma unidade dos militares por meios próprios acompanhado da esposa. O idoso estava com ferimentos nas mãos, braços e perna esquerda devido ao ataque do animal.

O homem contou que o cachorro estava dentro da propriedade rural e que não conhecia a procedência dele nem os possíveis donos do cão.

Ele ainda informou que ficou dentro do carro para se proteger dos ataques e que as duas filhas estavam presas dentro de casa devido à presença do pitbull no quintal.

Os bombeiros foram até a propriedade e, com o uso de equipamentos específicos, realizaram a captura do cachorro, que foi levado até a unidade do centro de zoonoses.

O idoso recebeu os primeiros atendimentos na sede do batalhão dos bombeiros e foi encaminhado até o hospital universitário, onde passou por uma avaliação médica.