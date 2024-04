Um homem, de 28 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (7/4), no bairro bairro Botafogo 2ª Seção, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, um amigo da vítima presenciou os fatos. De acordo com o relato dele, um grupo de amigos foi até uma distribuidora de bebidas comemorar o resultado do jogo entre Galo e Cruzeiro.

Em determinado momento, a testemunha foi conversar com a vítima na calçada quando uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou. O garupa da moto sacou uma arma e efetuou os disparos.

A irmã da vítima acompanhou a ocorrência e reconheceu o corpo. Ela relatou à polícia que o irmão já teve envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, ela afirmou que a vítima costumava beber de forma exagerada e arrumava confusão.

A perícia foi acionada e constatou disparos de arma de fogo de calibre 380 no rosto, pernas, costas e tórax.

Durante as diligências, uma jovem, de 15 anos, procurou a polícia para relatar que estava dentro da distribuidora na hora do crime e foi atingida no braço. Ela foi socorrida pelo pai por meios próprios.

A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves.