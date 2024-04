Hospital temporário na Região Oeste de BH conta com cinco consultórios e 40 leitos para garantir a assistência à pacientes com suspeita de dengue

Em um mês, o hospital temporário para atendimento de pacientes com sintomas de dengue, chikungunya e zika, aberto na regional Oeste de Belo Horizonte, realizou 3,7 mil atendimentos e 455 internações. A unidade, instalada no Bairro Alto Barroca, é uma das três que funcionam 24h e contam com estrutura exclusiva para acolhimento, diagnóstico e tratamento das contaminações.

A unidade, aberta em março deste ano, absorveu parte da demanda da UPA Oeste, que fica a cerca de 3 quilômetros do local, e dos centros de saúde da regional, sobrecarregada pela epidemia de dengue. “Não podemos esquecer que, além da dengue, temos as outras doenças e a população precisa receber a mesma assistência de qualidade e de forma oportuna", destaca o secretário de Saúde de BH, Danilo Borges.

A estrutura conta com cinco consultórios e 40 leitos para garantir a assistência à população, além de 179 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmácia e auxiliares administrativos. O hospital faz parte do Plano de Enfrentamento às Arboviroses do município, com o incremento de ações e serviços para manter assistência à população sempre que necessário e de acordo com a demanda.

Neste fim de semana, sete centros de saúde estiveram abertos para atender, prioritariamente, pessoas com sintomas das arboviroses dengue, chikungunya e zika. As unidades Vera Cruz, na Região Leste, São Paulo e Conjunto Paulo VI, na Região Nordeste, Floramar, na Região Norte, Santa Terezinha, na Pampulha, além de Rio Branco e Jardim Europa, em Venda Nova funcionarão das 7h às 19h, no sábado (6/4) e no domingo (7/4).