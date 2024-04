Cachorro é resgatado com vida de casa pegando fogo em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro

O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro de um incêndio em uma casa do bairro Nova Ituiutaba 3, na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (7/4).

No imóvel, os militares se depararam com chamas altas na cozinha e no forro de PVC da casa. Para controlar o incêndio, o padrão de energia foi desligado e, pouco minutos depois, as chamas foram debeladas.

Segundo a solicitante, o incêndio começou repentinamente em um botijão de gás e se espalhou pela cozinha. Um cachorro, escondido embaixo de uma cama, foi resgatado com vida pelos bombeiros.

Diante do ocorrido, houve rachaduras nas paredes, além de danos no forro da cozinha, em móveis e em eletrodomésticos.

“O Corpo de Bombeiros orienta a população a realizar a inspeção rotineira de mangueiras de botijões de gás de cozinha, realizando as trocas periódicas necessárias. Além disso, recomenda-se manter a válvula do botijão de gás fechada sempre que sair de casa”.