Um galpão de materiais recicláveis pegou fogo na noite desse domingo (7/3), no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta de 20h30 e, ao chegar ao local, se deparou com o galpão tomado pelo incêndio.

De acordo com os militares, o responsável pelo estabelecimento informou que o fogo começou após uso indevido de artefato pirotécnico ("rojão"), que caiu no local, depois da final do Campeonato Mineiro. O Atlético foi pentacampeão ao vencer o Cruzeiro por 3 a 1, de virada. A partida foi realizada na tarde deste domingo (7/4), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Para combater o incêndio, foram usados 20 mil litros de água, já que as chamas se propagaram nas pilhas de materiais compactados. Os bombeiros também contaram com a ajuda da Defesa Civil do município, que disponibilizou dois caminhões pipas e uma retroescavadeira. Foi feito o rescaldo no galpão e não houve feridos.

Bombeiros utilizaram 20 mil litros de água para combater incêndio em galpão de recicláveis Corpo de Bombeiros/Divulgação

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também esteve presente no local. A ocorrência foi finalizada por volta das 23h55min do mesmo dia.