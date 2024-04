O Corpo de Bombeiros informou no início da noite desta terça-feira (9/4) que foi autorizada a retirada de parte dos veículos localizados no interior de um prédio em Montes Claros, no Norte de Minas. O Edifício Roma, de alto padrão, localizado no Bairro Cândida Câmara, área de classe média da cidade, apresentou danos em um dos pilares da estrutura e, consequentemente, risco de desabamento.



Com isso, os proprietários indicaram a localização dos automóveis e forneceram as chaves à empresa responsável pela operação, que conduz os trabalhos nas proximidades dos locais onde serão colocadas as escoras para estabilização da edificação, afirmam os bombeiros.

“Além disso, foi autorizada a entrada dos moradores das residências adjacentes para uma rápida retirada de animais de estimação, acompanhados pelo Corpo de Bombeiros, assim como para recuperar outros objetos ou documentos pessoais que possam ser necessários. Ressaltamos que não está sendo permitida a entrada dos moradores no prédio”, disse a corporação em comunicado.



Evacuado e interditado provisoriamente pela Defesa na tarde dessa segunda-feira (8/4), o prédio tem 20 andares. Moradores e vizinhos foram retirados às pressas e encaminhados para hotéis da cidade, com hospedagem paga pela empresa responsável pela construção.

Na manhã de terça-feira, os engenheiros da Construtora Turano, responsável pela obra, realizaram uma reunião técnica para avaliar a condição da estrutura do prédio e listar quais as intervenções necessárias para garantir a estabilidade da edificação.



Em uma ação paralela, os moradores do prédio também se mobilizam para contratar uma inspeção independente sobre a real condição da estrutura do prédio. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela porta-voz do Conselho Deliberativo de Moradores do Edifício Roma, Wanderlene Antunes de Souza.