Uma carreta carregada com laranjas tombou na altura do KM 601 da BR-040, próximo de Congonhas, na região Central de Minas Gerais.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente ou feridos.

Segundo a Via 040, concessionária responsável pela rodovia, o tombamento aconteceu no sentido Rio de Janeiro. Quem pega a rodovia para o estado fluminense deve ficar atento aos avisos de mão-dupla. Já na direção para o Distrito Federal, a interdição é parcial.

Há cerca de 2km de congestionamento.



07:43 - Congonhas (MG), Km 610, derramamento de carga no sentido RJ. Mão-dupla no sentido RJ. Interdição parcial no sentido DF. Lentidão sentido RJ de 1 Km e sentido DF de 1 Km. Ponto de ref.: posto de atendimento Via 040.