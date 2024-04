Um acidente entre um carro e uma moto complica o trânsito na avenida Nossa Senhora do Carmo, na altura do Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (9).

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), duas mulheres, de 25 e 29 anos, estavam em uma moto quando colidiram na traseira de um Ford Ka.

Uma das vítimas se queixava de dores pelo corpo e foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital João XXIII. Já a outra foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Leia mais: Moradores são evacuados de prédio em risco de desabamento em Montes Claros



Com a batida, o trânsito no sentido Savassi da avenida ficou complicado, com reflexos até o BH Shopping e a avenida Raja Gabaglia. A BHTrans informou que a via foi liberada por volta das 7h30.