Uma jovem, de 18 anos, foi morta a facadas em uma briga dentro do mercado municipal de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, na tarde dessa sexta-feira (12/4).

De acordo com o boletim de ocorrência, pessoas que estavam no estabelecimento acionaram os militares logo após a discussão. Quando a polícia chegou ao local, a vítima já estava caída e sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado e constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil também esteve no local e identificou três perfurações no corpo da jovem, sendo uma delas na altura do pescoço.

Testemunhas contaram aos policiais que houve uma discussão generalizada entre a vítima e outras mulheres. Durante a confusão, uma delas teria pego uma faca, que, segundo o boletim de ocorrência, foi repassada pelo dono de um dos bares.



As suspeitas, de 21, 18 e 16 anos foram identificadas. Elas fugiram do local do crime de táxi, mas acabaram detidas no Bairro Santo Antônio. Aos policiais, uma delas disse que a briga foi motivada porque o dono do bar estava mandando “recados amorosos” para ela por meio da vítima, o que teria deixado a suspeita irritada. A versão foi confirmada pela menor apreendida.



Durante as diligências, o dono do estabelecimento também foi conduzido. Ele contou que já sabia que a vítima e as suspeitas tinham desavenças e, por isso, teria pedido para elas discutirem fora do bar. E negou que tenha fornecido a faca utilizada no crime.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher de 21 anos e o homem, de 55, foram presos e encaminhados ao sistema prisional. A adolescente, de 16, foi ouvida e liberada, após assinar um Termo de Compromisso de Entrega Sob Guarda e Responsabilidade. A outra jovem, de 18, também foi ouvida e liberada.