Um acidente entre um veículo de passeio e um caminhão causou a morte do motorista do carro de deixou a passageira gravemente ferida. A batida frontal aconteceu na madrugada deste sábado (13/4), no km 5 da BR-146, próximo a Patos de Minas, no Noroeste de Minas Gerais.

O acidente ocorreu por volta de 6h, quando o carro de passeio seguia pela rodovia no sentido Patos de Minas para o distrito de Santana de Patos. O carro invadiu a contramão, colidindo frontalmente contra um caminhão carregado de soja a granel, que vinha no sentido contrário.

Os dois ocupantes do veículo ficaram presos |às ferragens. No momento em que o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motorista já havia morrido. A mulher, que ocupava o banco dianteiro de passageiro, estava com vida, mas muito ferida e presa às ferragens.

Ela foi resgatada e levada pelo Samu para o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas. O motorista do caminhão também foi encaminhado para o hospital com dores na perna direita devido à pancada sofrida no acidente. Com o impacto da batida, o caminhão tombou na rodovia.

O corpo do motorista do veículo foi entregue aos cuidados da funerária São Pedro, de Patos de Minas. A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai investigar as causas do acidente.