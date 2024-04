Um sargento do Corpo de Bombeiros do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi detido na noite deste domingo(14/4) sob suspeita de ameaçar a ex-esposa, de 34 anos, com uma arma de fogo. Foram apreendidos com o homem, de 35 anos, um revólver calibre 357 com cinco munições intactas. Ele, que foi encaminhado à Delegacia de Plantão da cidade, negou o crime.



Segundo informações de registro policial, a mulher compareceu a uma base móvel da PM da cidade e disse que o homem a ameaçou com a arma, na frente do filho do casal, de 11 anos.



Ainda conforme o relato dela, tudo começou quando ela foi à residência do ex-marido buscar o filho. Ela parou o carro na porta da casa e buzinou. Em seguida, ela conta que o filho saiu sem os óculos e que perguntou pra ele onde estavam os mesmos.



Depois disso, a atual companheira do ex-marido teria dito que os óculos poderiam ter ficado no rancho que eles estavam. Nesse momento, a mulher contou que o bombeiro apareceu dizendo: “O que você está causando aqui?”.

A mulher conta que nesse momento o ex-marido também chegou a tocar em seu braço e que percebeu que ele tinha consumido muita bebida alcoólica. Ele, então, teria lhe mostrado a arma que estava em sua cintura e dito: "Olha aqui, estou armado, pra mim dar um tiro em você e em seu pai não custa nada". Depois disso, a mulher conta que deixou o local e procurou a base da PM.



Em sua residência, o bombeiro relatou para a equipe da PM que apenas entregou a criança para a mãe e que não houve ameaça. Disse também que estranhou a atitude da ex-esposa, uma vez que, segundo ele, tem o maior respeito por ela.