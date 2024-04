Um acidente com um caminhão-baú deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (15/4), na rodovia BR-356, próximo a Itabirito, Região Central de Minas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão que transportava produtos para mercado perdeu o freio e tombou na altura do km 44. O combustível vazou na pista.

O motorista conseguiu sair do veículo. O carona ficou preso às ferragens. A cabine do caminhão ficou prensada contra o barranco e, após 2h40 de trabalho, foi possível retirar a vítima, que apresentava cortes nos dedos da mão direita, cortes nos dedos do pé direito e escoriações nas pernas.



Os dois foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itabirito.

O trânsito sentido centro de Itabirito estava fechado para atendimento à ocorrência.