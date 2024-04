O assassinato de um homem, de 33 anos, num bar no bairro Independência, foi esclarecido pela Polícia Civil. O crime foi cometido em 22 de março deste ano. Foram presos dois autores: um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 24.

As investigações foram conduzidas por policiais da 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios do Barreiro, que identificaram os suspeitos após analisarem as câmeras de monitoramento do bar, assim como interrogatórios feitos com testemunhas.

E a partir das provas obtidas, a Polícia Civil, então, solicitou o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra os suspeitos.

Leia também: Concurso da CMBH tem quase 60 mil inscritos para 91 vagas





“O crime ocorreu após um desentendimento entre a vítima e a investigada. A vítima teria tentado se relacionar com a mulher e, após a negativa dela, a vítima teria dado um tapa no rosto da mulher. Um homem, que não tinha relacionamento com a mulher, mas a conhecia, passou a defendê-la e discutir com a vítima. Esse suspeito se retirou do local, com a sua moto, voltando cinco minutos depois armado, e desferiu cinco tiros contra a vítima”, explicou o delegado Evandro Nascimento Radaelli.

Os suspeitos não possuíam passagem pela polícia. Os dois serão interrogados e depois transferidos ao sistema prisional.