O concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, com prova marcada para o dia 28 de abril, teve 58.438 inscritos para as 91 vagas disponíveis (veja a relação abaixo). A demanda de candidatos por vaga foi divulgada pelo Instituto Consulplan, responsável pelo concurso.

De acordo com o documento, o cargo mais disputado chega a 1.869,5 candidatos por vaga. 3.739 pessoas vão disputar duas vagas para procurador. O cargo com maior número de inscritos é o de Técnico Legislativo II, com 40.318 inscrições para 59 vagas. A relação de candidato por vaga é de 683,3.

Já o cargo menos concorrido foi o de Analista de Tecnologia da Informação (Área de Desenvolvimento de Sistema), com 1.107 inscritos para seis vagas. Isto é, 184,5 candidatos por vaga. De todas as funções, a de Contador foi a que teve menor procura, com apenas 420 inscritos para concorrer a uma vaga.

Vale reforçar que um candidato poderia concorrer a mais de um cargo de níveis diferentes. Dos 17 cargos, apenas dois seriam disputados para construir cadastro de reserva para futuras oportunidades, segundo o edital. Mais de 2 mil pessoas vão fazer as provas para Consultor Legislativo (Área de Saúde Pública) e Coordenador do Processo Legislativo.

Relação de candidatos por vaga: