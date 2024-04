A Rede Mater Dei de Saúde está contratando profissionais de saúde para sua unidade em Nova Lima que será inaugurada em breve. As vagas são para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para concorrer é necessário possuir graduação completa em enfermagem ou ter concluído a formação em técnico de enfermagem. Para ambos os cargos, é obrigatório apresentar registros ativos no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Os candidatos devem ser comprometidos com a segurança do paciente e ter experiência prévia.

Entre os benefícios, serão oferecidos vale-refeição/alimentação, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, gympass, bolsa de estudos e parcerias com instituições de ensino para cursos de graduação, idiomas e técnicos.

As candidaturas podem ser feitas até o dia 15 de abril. O processo seletivo será dividido em duas etapas: uma entrevista por competências, realizada pelo RH, e uma entrevista técnica, conduzida pelo gestor da área. Os interessados podem acessar os links abaixo:

Vaga de enfermeiro

Vaga de técnico de enfermagem