A saúde mental é hoje a terceira maior causa de afastamento do emprego no Brasil

Corre-se o dia todo, executa-se mil ações e a sensação é que não se fez nada. Não são poucos os que vivenciam isso - é a grande maioria. Quem já não se sentiu assim? Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que, nos últimos 40 anos, a taxa média de crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro foi 0,6% ao ano, uma das mais baixas do mundo. “Por que somos tão improdutivos se vivemos a época com mais tecnologia e recursos para isso?”, questiona a psicóloga Bianca Solléro. Ela vai levar este paradoxo para a palestra Mindset Cíclico - a chave para sermos mais produtivos e criativos no trabalho, que fará no próximo dia 19 de abril, às 14h, no espaço P7 Criativo, em Belo Horizonte.



Jogar luz à criatividade no P7, neste espaço tão afeito a inovações. Bianca Solléro diz que é preciso mudar o caminho. “Nosso modelo mental, o mindset, está acostumado a ir em linha reta, sempre em frente para produzir.” A proposta é adotar o mindset cíclico. “Ele mantém as pessoas produtivas porque nutre o tempo com qualidade criativa e garante a saúde psicoemocional”, afirma.

A psicóloga explica que, para preservar a saúde mental e tornar-se mais produtivo, é necessário alternar o trabalho com a recuperação da energia, o que - ao contrário do que se acostuma a ver - não significa pausa/descanso. “É o foco e o contrafoco”. Ela vê aí a saída para tirar os brasileiros das estatísticas de baixa eficiência e ainda deixá-los de bem com a saúde mental, que hoje é a terceira maior causa de afastamento do emprego. “Ninguém quer parar de produzir, faz parte da essência humana: fazer, criar, trabalhar.”

Toda essa análise será aprofundada na palestra, que faz parte do World Creativity Day, maior festival colaborativo de criatividade do mundo que acontecerá de 19 a 21 de abril, e será direcionada a profissionais, tomadores de decisão. “Estamos sem reserva psíquica. Vou mostrar porque chegamos a esse ponto com soluções práticas e mais coerentes ao universo corporativo para efetivamente cuidar disso”, afirma Bianca Solléro, que há 12 anos trabalha com saúde mental e escuta pessoas com queixas de improdutividade. Reconhecida nacionalmente, ela já fez palestras para Petrobras, Faber-Castell, Coca-Cola, Sebrae, Eletrobras, Unimed, Copasa, Libbs Farmacêutica e Zoom Education.

Serviço:



O quê: palestra Mindset Cíclico - a chave para sermos mais produtivos e criativos no trabalho

Quem vai falar: psicóloga Bianca Solléro, que trabalha há 12 anos com foco na interface entre criatividade e saúde mental

Quando: 19 de abril, às 14h

Onde: espaço P7 Criativo, Rua Rio de Janeiro 471 – Centro (fica no edifício projetado por Oscar Niemeyer, na praça Sete - antigo prédio do Bemge)

Link para inscrições gratuitas: https://worldcreativityday.com/brazil/belo-horizonte/activities/palestra-mindset-ciclico-a-chave-para-o-bem-estar-psicocriativo