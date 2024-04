As vagas são para as áreas de mineração e manutenção

O Programa Aprendiz em Minas Gerais oferta 94 vagas para alunos, entre 18 e 23 anos, e que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio ou que já tenham concluído. As vagas são para cursos nas áreas de mineração e manutenção, realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (Senai/MG).

O Programa Aprendiz 2024 da AngloGold Ashanti tem bolsa remunerada, assistência médica e odontológica, vale transporte e seguro de vida. Para aprendizes a remuneração é de meio salário mínimo (R$ 706), já para aprendizes PcD (pessoa com deficiência) é de um salário (R$ 1.142). As inscrições podem ser feitas até 25 de abril por meio do site da empresa.

Na unidade Horto, em Belo Horizonte, são 74 vagas para o curso de aprendizagem industrial em manutenção de máquinas pesadas para mineração, com aulas entre 13h30 e 17h30. Já no Senai Nova Lima serão oferecidas 20 vagas para aprendizagem industrial em operação de mina e tratamento de minério, no turno da manhã, de 8h às 12h.



O programa tem o objetivo de aprimorar competências técnicas e práticas dos aprendizes, preparando-os para o mercado de trabalho e, ainda, ajudando a construir uma trajetória profissional em uma das maiores produtoras de ouro do mundo. Para participar é preciso ter disponibilidade para jornada presencial em Belo Horizonte, Nova Lima ou Sabará.

Importância do curso

“O Programa Aprendiz AngloGold Ashanti é uma oportunidade dinâmica e focada no desenvolvimento pessoal e profissional de talentos que almejam brilhar futuramente. Para isso, oferecemos aos aprendizes cursos para aprimorar competências técnicas e uma experiência prática para prepará-los para as suas jornadas”, afirma a gerente sênior de Recursos Humanos, Luciana Félix.



A supervisora de Recursos Humanos da AngloGold Ashanti, Marcela Bemfeito, explica que os talentos selecionados vão participar tanto dos cursos de aprendizagem do Senai, quanto das turmas práticas na AngloGold Ashanti. Marcela ressalta ainda que a empresa estimula a candidatura de profissionais com perfis diversos em todas as suas vagas, promovendo assim a inclusão de mulheres, pessoas com deficiência, negras, membros da comunidade LGBTQIA+ e outras diversidades.