A Prefeitura de Belo Horizonte tem 234 vagas de estágio abertas em abril, sendo 170 para estudantes de nível superior e de pós-graduação (qualquer área e período) e outras 64 vagas de nível médio.

As bolsas são de até R$ 1.703. Os estudantes interessados em participar de um dos processos seletivos deverão se cadastrar no Banco de Estágios 2024 da PBH.

O cadastro será efetivado somente após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na Prefeitura (enviado para o endereço de e-mail informado pelo estudante).

A inscrição para o Banco de Estágio 2024 termina somente no final do ano, mas terão mais possibilidades de convocação aqueles que se cadastrarem primeiro. Os estudantes que fizeram a inscrição em 2023 e não foram chamados devem fazer o processo novamente.

A convocação para os processos seletivos segue a ordem de inscrição e o perfil da vaga. A validade do estágio é de até dois anos. Para aqueles aprovados com algum tipo de deficiência, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso.

Em março deste ano, 13.501 estudantes se inscreveram no Banco de Estágio. No período de janeiro a março de 2024, a Prefeitura contratou 430 estudantes.

Cursos

Os cursos mais recorrentes são: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências do Estado, Comunicação Social - Jornalismo, Gestão Pública, Gestão em RH, Educação física, Pedagogia e Publicidade/ Propaganda.

A Prefeitura possui vagas para contratação imediata nos cursos relacionados à Gestão Pública, Educação Física e Tecnologia da Informação, Ciência da Computação e áreas afins.

Requisitos

É preciso morar preferencialmente em Belo Horizonte, ter pelo menos 16 anos e estar matriculado e frequente em cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial ou estar nos anos finais do ensino fundamental ou na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Estudantes inscritos em algum programa social têm prioridade no recrutamento. Para aqueles com algum tipo de deficiência comprovada e que forem contratados, é assegurada a participação no estágio até a conclusão do curso. Em cumprimento à legislação, 10% do total de vagas atualmente disponíveis são reservadas para esse público.

Remuneração

Médio/Técnico (4 horas): R$ 549,78;

Superior (4 horas): R$ 786,70;

Superior (5 horas): R$ 983,40;

Superior (6 horas): R$ 1.180,06;

Pós-Graduação (5 horas): R$ 1.703,75.

Outros benefícios são o recesso de 30 dias a cada ano estagiado e auxílio transporte.