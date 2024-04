A empresa de tecnologia voltada para a educação, "De Criança para Criança" (DCPC), está procurando animadores para trabalhar em seus projetos deste ano. A empresa produz desenhos animados com histórias, desenhos e narrações feitos por estudantes e enviados pelas escolas. O trabalho é de freelancer, com remuneração variando por demanda e é pago por pix.

Não há limite de vagas e para participar, basta enviar o currículo para o e-mail producao@dcpc.com.br. O pré-requisito para se candidatar é ter experiência com edição de vídeos. No entanto, para quem não possui esta bagagem, é oferecido o Curso online de Animação 2D, dividido em 23 episódios, no valor de R$ 150,00. "A partir deste curso você já sai preparado para ser animador", afirma um dos fundadores da empresa, Vitor Azambuja. O recrutamento também não tem prazo, e será feito durante todo o ano.

Como funciona

A plataforma tem parceria com diversas escolas, inclusive no exterior. A instituição de ensino contrata a DCPC e envia os conteúdos. A partir daí, quem trabalha com recorte de imagens, edição de áudio ou animação 2D irá encontrar trabalhos relativos à essas demandas. O profissional baixa um desses serviços, executa e envia de volta à empresa em forma de animação audiovisual. “O colaborador pode trabalhar quando e onde quiser, pois é tudo por job. Não temos limite de vagas”, explica Azambuja.



A iniciativa tem mais de cinco e anos, e é voltada para a expansão do conteúdo visto por alunos do Ensino Fundamental 1 e 2. “Esse ano, teremos uma demanda alta de produção, uma média de 1.000 animações. Por isso, criamos uma plataforma que funciona tanto para estudantes quanto para animadores profissionais”, explica Azambuja. Segundo ele, jovens de 18 anos também podem participar, bem como qualquer pessoa que deseja a oportunidade de fazer uma renda extra.





O propósito

A intenção do projeto nasceu da dupla Vitor Azambuja e Gilberto Barroso, ambos especialistas em direção de arte e com experiências em plataformas como HBO e Sony Pictures. A partir de uma inquietação em comum, os dois perceberam que um dos desafios atuais é desenvolver metodologias capazes de manter os alunos interessados nas disciplinas curriculares.

Estimular a participação do estudante na construção do conhecimento já se mostrou um diferencial na assimilação do conteúdo, por isso, a dupla resolveu criar a empresa. "Seu propósito é fazer com que as crianças do mundo inteiro aprendam desenvolvendo a sua criatividade".

Serviço

Os interessados podem conferir mais detalhes abaixo.

Empresa:

https://decriancaparacrianca.com.br/pt/

Plataforma:

https://www.studiodcpc.com/

Currículos para producao@dcpc.com.br

*Estagiária sob a supervisão de Humberto Santos