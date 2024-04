A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva em três cargos das escolas na capital mineira. O requisito para a vaga é o ensino fundamental até a 4ª série e, conforme a função, possibilidade de experiência variável.



De acordo com o edital, as vagas oferecidas são para cantineiro, servente escolar e oficial de manutenção escolar e incluem seguro de vida, vale alimentação e vale transporte. As inscrições custam R$50 e estarão abertas até o dia 22 de abril, às 17h.

As provas do processo seletivo estão marcadas para o dia 12 de maio

O site do IBFC (www.ibfc.org.br) disponibiliza o edital completo.