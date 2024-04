Prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso da caixa termina nesta sexta

O prazo para pagar a taxa de inscrição do concurso da Caixa Econômica Federal termina nesta sexta-feira (5), às 23h59. O documento para pagamento é emitido pelo site da Fundação Cesgranrio.

O valor do boleto é de R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 65 para os cargos de nível superior. O período para isenção da taxa se encerrou em 7 de março. As inscrições encerraram em 25 de março.

As provas acontecem em 26 de maio. Os salários iniciais são de R$ 3.762,00 e vão até R$ 14.915. As vagas, distribuídas por todo o país, são para os cargos de técnico bancário novo, técnico bancário novo para a área de TI, cadastro reserva e médico do trabalho.

Mais informações estão disponíveis no edital presente no site da Fundação Cesgranrio.