As inscrições para participar da 9° edição do Mulheres na direção se encerram neste domingo (14). O projeto proporciona, desde 2021, oportunidades para mulheres no mercado de motoristas e operadores de empilhadeira.

A 9° edição oferece 10 vagas de motoristas de caminhão traçado para mulheres residentes de Miraí, Muriaé, Rosário da Limeira ou Sebastião da Vargem Alegre, municípios da Zona da Mata. Se contratadas, as mulheres atuarão em uma empresa do setor de alumínio, na região.

Após a contração, o programa conta com algumas fases, incluindo treinamento e fase de experiência, e é feito por meio de parceria da empresa de logística JSL com uma empresa de alumínio. Para participar, a mulher precisa ter CNH na categoria C ou D e residir em uma das cidades mineiras apontadas. Também é preciso ter disponibilidade para trabalhar em turnos e participar de treinamentos em cidades próximas.

Como o programa conta com um curso de capacitação prática e teórica oferecido pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) , não é necessário experiência anterior.

Para participar é necessário se inscrever até domingo por meio de link disponível no site da JSL. Ao serem contratadas, as mulheres participarão da capacitação com 220 horas, 45 dias de experiência como treinee e, por fim, a efetivação de acordo com o desempenho durante do processo.

DATAS DO PROCESSO

Período de recrutamento e seleção: de 15 a 19/04/2024



Processo admissional: 22 a 30/04/2024



Integração institucional/assinatura de contrato: 06/05/2024



Formação de motoristas e capacitação (Sest Senat): de 08 a 15/05/2024



Entrega técnica e condução econômica (Scania): 20 e 21/05/2024



Integração do cliente (CBA): de 20 a 23/05/2024



Integração procedimentos operacionais (JSL): de 24/05 a 13/06/2024



Entrega a operação: 14/06/2024

SERVIÇO:

Inscrições: até 14/04/2024, https://jsl.gupy.io/jobs/6947230?jobBoardSource=gupy_public_page

Benefícios: Vale alimentação; Plano de Saúde Prestador; Plano odontológico; Transporte oferecido pela empresa