Cantora sertaneja morre ao capotar carro em rodovia no interior de São Paulo

A cantora sertaneja Lígia Fernanda Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, morreu após capotar o carro, na tarde do último domingo (14/4). O acidente aconteceu na rodovia vicinal Luiz Carlos Brandolezi, em Bady Bassit, no interior de São Paulo, próximo de São José do Rio Preto.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil do estado investiga a morte da cantora sertaneja, de 34 anos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Em nota, a SSP afirmou que policiais militares foram acionados ao local do acidente. Ao chegarem, já encontraram o corpo da vítima para fora do veículo, sem vida.

A perícia também foi acionada para apurar os fatos e o boletim de ocorrência foi registrado como capotamento na delegacia de Cedral.

Nanda tinha pouco mais de 11 mil seguidores no Instagram. Na plataforma, amigos e familiares publicaram homenagens à cantora em suas redes sociais, bem como outras artistas. Os fãs se despediram da cantora e deixaram mensagens de carinho e solidariedade.

O velório e o sepultamento ocorrem no cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto.