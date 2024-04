A partir da próxima segunda (22), o público poderá ver a influenciadora Vanessa Lopes no elenco da terceira temporada de Túnel do Amor, reality de pegação do Globoplay e Multishow.





A informação foi confirmada pela emissora. Além dela, também farão parte do programa os ex-BBB Larissa Tomásia, da edição 22, e Daniel Lenhardt, da edição 20.





A entrada de Vanessa poderá causar estranheza, já que no início do ano ela teve alguns surtos no BBB 24 e desistiu da competição. Apesar disso, vale salientar que as gravações do programa de namoro aconteceram antes de ela entrar no BBB. A produção foi finalizada no final de 2023.

A atração apresentada por Ana Clara conta com 14 duplas de amigos que têm como intuito arrumar um parceiro (a) para os colegas com quem entraram na casa.





Os 20 episódios exibidos pelo Multishow e Globoplay vão ao ar de segunda a sexta, às 22h30.