ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Âncora do programa Em Ponto, na Globo News, o jornalista Nilson Klava vai ganhar mais espaço no jornalismo da Globo. Klava é o novo comentarista de política do Jornal Hoje, exibido na hora do almoço na TV aberta.





Klava participará algumas vezes por semana, e trará contexto político e informações exclusivas. Seu trabalho será semelhante ao que Julia Duailibi faz no Jornal da Globo com Renata Lo Prete.





Não é a primeira vez que o Jornal Hoje tem comentários políticos. Entre 2019 e 2021, Andréia Sadi, atualmente no comando do Estúdio i, teve a mesma função no jornalístico diário.

Nilson Klava Reprodução/GloboNews





Nilson Klava está em São Paulo desde o mês passado. Na Globo desde 2016, Klava foi repórter político da GloboNews em Brasília (DF) até o início do ano, e focava na cobertura do Palácio do Planalto.





Desde o último dia 1º deste mês, Klava comanda o Em Ponto, jornal matinal da Globo News, juntamente com Monica Waldvogel.





Na TV aberta, foi o repórter mais novo da história da Globo a emplacar uma reportagem no Fantástico, com apenas 23 anos, em 2018.





Desde o ano passado, o novo comentarista já apresenta o Jornal Hoje aos sábados como um dos plantonistas durante as folgas de Cesar Tralli.