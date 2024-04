Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (19/4), dentro de uma distribuidora de bebidas do bairro Inconfidentes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é de que o crime foi motivado por ciúmes.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do estabelecimento quando uma mulher se aproximou e pediu seda para enrolar cigarro. A funcionária da loja relatou à Polícia Militar que o homem que acompanhava a mulher ficou enciumado porque a vítima olhou para a companheira.

Uma discussão começou e, ainda de acordo com o relato da funcionária, a vítima foi para cima do homem com palavrões e gestos agressivos. O casal foi embora e, minutos depois, um indivíduo encapuzado entrou na distribuidora e atirou diversas vezes contra a vítima.

O dono da loja contou que o homem chegou por volta das 19h e ficou bebendo na parte interna da distribuidora. O homem ainda relatou que viu quando a vítima conversava com a funcionária do caixa e, minutos depois, escutou discussão entre ela e um outro indivíduo.

A perícia foi acionada e encontrou 10 estojos deflagrados de calibre .40 no local do crime. A vítima foi baleada ao menos 18 vezes. O rabecão encaminhou o corpo para o IML. Um celular e uma bucha de maconha foram recolhidas.

Um homem, de 27 anos, que estava no estabelecimento na hora do crime, foi baleado na perna esquerda. Ele foi socorrido por terceiros para a UPA Industrial. Segundo ele, o suspeito fugiu para um beco próximo a distribuidora depois do crime.

Câmeras de segurança da loja ajudaram na identificação do suspeito de 22 anos. Ele ainda não foi localizado pela polícia. O caso será investigado.