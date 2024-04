Dois homens, de 21 e 26 anos, foram indiciados pela morte de um jovem, de 20 anos, no interior de uma barbearia localizada no bairro Jardim Alterosas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi divulgada nessa quinta-feira (18/4).

Segundo a Polícia Civil, o homicídio, que aconteceu no dia 19 de agosto de 2023, está relacionado com o tráfico de drogas. O suspeito de 21 anos chegou a pé ao salão onde a vítima aguardava para cortar o cabelo, tirou a arma de fogo de dentro de uma sacola plástica e atirou contra o jovem, que ainda tentou correr, mas foi atingido por sete disparos.

O suspeito fugiu e passou a pistola calibre 380 dentro da embalagem para o investigado de 26 anos, que também deixou o local.

De acordo com o delegado Otávio Luiz de Carvalho, titular da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH) em Betim, vinculada ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ao longo da investigação, foram ouvidas testemunhas, coletadas imagens que registraram a fuga da dupla, além de apreendidas, durante cumprimento de mandado de busca, as roupas usadas no dia do crime pelo suspeito de 26 anos.

O delegado ainda informou que o crime foi motivado pelo fato de a vítima, que trabalhava para a dupla indiciada, passar a vender entorpecentes de traficantes de outros bairros. A vítima estava usando o ponto dos suspeitos para vender substâncias de outros fornecedores.

A PCMG representou pela prisão preventiva do atirador e do comparsa dele, que foram detidos nos dias 21 de dezembro de 2023 e 15 de janeiro deste ano, respectivamente.

O inquérito policial foi remetido à justiça com o indiciamento dos suspeitos por homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio que possa resultar perigo comum.