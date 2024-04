Luiz Eduardo Rodrigues, de 42 anos, está desaparecido desde o dia 16 de março, quando sofreu um surto e saiu de casa sem dar explicações na Vila Barraginha, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher, Rosiane Soares, busca ajuda para encontrá-lo e informa que a filha do casal, Stephany Soares de Souza Rodrigues, de 11 anos, está sofrendo com a ausência do pai.

“Ela está bem mal com a situação. Hoje mesmo ela não quis ir para escola. Ela era muito apegada a ele e ele também era muito apegado a ela. Os dois faziam muitas coisa juntos. Então ela está sofrendo muito com essa situação. Ela já falou que sente saudade dele e está muito triste. Eu sinto que ela está triste, mas ela não fala do assunto. Ela guarda para ela”, conta a mãe da menina.

Stephany Soares de Souza Rodrigues sente falta do pai, que está desaparecido há mais de um mês Arquivo pessoal

Casada há 16 anos com Luiz Eduardo, Rosiane, que é auxiliar de transporte escolar e manicure, conta que o marido passava por adversidades, como sobrecarga no trabalho e questões familiares. Em janeiro, ele chegou a ouvir de um médico clínico geral que estava com sintomas de estresse, mas não recebeu nenhum encaminhamento para o psicólogo ou psiquiatra.

A mulher conta, ainda, que no dia do desaparecimento, ele teve um surto e brigou com a família. Então, ele pulou o muro de casa por volta de 8h com a roupa do corpo, celular e carteira, mas descalço. A manicure fez uma ligação para ele por volta de 8h20, mas o homem já falava coisas sem nexo e, em uma segunda tentativa, o celular de Luiz já estava desligado. Ele foi visto mais uma vez na Cidade Industrial, em Contagem, mas está desaparecido desde então.

Na manhã do dia seguinte à fuga, 17 de março, a esposa realizou um boletim de ocorrência (BO) na Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Há duas semanas, a PC abriu as investigações para tentar localizá-lo e recomendou que ela visitasse hospitais, clínicas de saúde mental e o Instituto Médico Legal (IML), mas ela não teve retorno. Com a ajuda de conhecidos, Rosiane realiza buscas pela cidade, mas também sem sucesso.

“Quando a pessoa morre, a gente enterra. Você sabe que ali acabou. Você não vai ter mais a pessoa, aí você tira aquele sentimento da sua cabeça. Você consegue dar continuidade na sua vida, mas quando a pessoa desaparece, você não sabe onde a pessoa está, você não sabe o que que aconteceu, se a pessoa está comendo, se está machucada” conta.

A mulher desabafa que se sente desamparada na procura pelo marido, pois parte da família do homem não se empenha para localizá-lo. Luiz Eduardo tem mais três filhos de um casamento anterior, mas nenhum deles se mobilizou para ajudar a encontrá-lo. O pai e o patrão do homem tentam ajudar de alguma forma, segundo a esposa, que se vê em constante sofrimento pela incerteza da situação.





“É uma dor terrível, porque você não consegue viver. Todo dia que você levanta é um dia de esperança que você pensa ‘hoje ele vai aparecer’. Cada ligação que você recebe, você acha que pode ser notícia da pessoa, então a gente não vive, eu ando na rua olhando para tudo para ver se eu vejo ele”, diz a manicure, que vive angustiada na espera de reencontrar o marido bem.

Ela faz um apelo para que, caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro de Luiz, entre em contato com a família, ou com a polícia pelo telefone 0800-2828-197, ou com ele mesmo. A expectativa é que o contato de alguém conhecido que não seja da família o comova a pelo menos dar notícias de como ele está.

A família de Luiz Eduardo Rodrigues segue com esperança de encontrá-lo Arquivo pessoal

“Às vezes ele não quer voltar para casa, mas que ele pelo menos entre em contato com a gente para poder tirar essa angústia, porque eu não tô vivendo. Eu espero que ele seja localizado rápido para acabar com essa agonia que a gente está, porque a gente não consegue viver com isso”, diz.