Dois hemocentros mineiros estão com baixo estoque de sangue. A Fundação Hemominas registra alerta para os tipos sanguíneos A +, A- e AB-, enquanto as reservas de sangue dos tipos O +, O- e B- estão em estado crítico. Já o Hemoservice, do Grupo H.Hemo, classificou a necessidade de doações de sangue, bolsas de plaquetas e aférese como urgentes.

Para quem deseja doar sangue, o agendamento pode ser feito online. Saiba como:

Quem pode doar

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos; mais de 60 anos somente poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos, independentemente do sexo e devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as doações. Se uma pessoa doou em outro serviço de hemoterapia, deve apresentar um comprovante para poder doar.

O doador precisa portar Documento de Identificação oficial com foto, ter dormido no mínimo cinco horas na noite anterior a doação, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, pesar mais de 50 kg e não estar em jejum.

Quem quiser doar e tiver feito tatuagem ou maquiagem definitiva, deve esperar seis meses e apresentar a comprovação de que o ambiente em que o procedimento foi realizado tenha sido inspecionado e possua alvará sanitário. Caso não seja possível determinar se as condições de segurança foram adequadas, o doador deve aguardar após 12 meses.

Como doar



Para doar para a Fundação Hemominas, é necessário agendar pelo site. A agenda é disponibilizada para os próximos dez dias, e, todos os dias, são liberados novos horários. É necessário comparecer à unidade com, no mínimo, 15 minutos de antecedência em relação ao horário agendado.

No Hemoservice, os agendamentos são feitos online e pelo telefone (31)3218-1300.

Serviço

Fundação Hemominas

Alameda Ezequiel Dias, 321 - Santa Efigênia

(31) 3768-4500

hemominas.mg.gov.br

@hemominas



Hemoservice

Rua Ceará, 195 - Santa Efigênia

(31) 99871-1498

hemoservice.com.br

@hemoservice

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata