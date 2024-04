Mais de trezentas cidades de Minas Gerais alcançaram ou se aproximaram das metas de vacinação instituídas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, em 2023. Nessa segunda-feira (22/4), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Ministério Público estadual (MPMG) entregaram o selo de reconhecimento "Bora Vacinar" a representantes de 356 municípios. A ação foi criada ano passado para estimular ações de incentivo à imunização e combater doenças imunopreveníveis.

Em comparação ao ano passado, quando foi feita a primeira edição da certificação, conforme o governo estadual, houve um aumento de cerca de 25%, passando de 286 para 356 cidades reconhecidas. Foram entregues dois selos: Ouro e Prata. Sendo que o primeiro foi entregue a 122 municípios, e o segundo, a 234.

O Selo Ouro é conferido a quem atinge a meta nas 14 vacinas avaliadas para crianças menores de um ano e com um ano de idade, e o selo Prata é concedido ao município que consegue atingir de dez a 13 vacinas. Os imunizantes que são considerados pelo PNI são: BCG, Rotavírus Humano, Pneumocócica, Meningo C, Pentavalente (DTP/HepB/Hib), Poliomielite VIP, Febre Amarela, Pneumo10 (1° Reforço), Meningo C (1° Reforço), Tríplice viral - D2, Poliomielite VOP, DTP (1°Reforço), Varicela e Hepatite A infantil. A meta de cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde para as vacinas BCG e rotavírus é de 90%. Para as demais vacinas, a meta é de 95%.

Para o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, o sucesso de programas de imunização no país, em anos anteriores, acabou fazendo com que a população se descuidasse e parasse de ir aos postos para se vacinar. "Por isso, nosso esforço é maior ainda e precisamos muito da atuação dos prefeitos, secretários de saúde, coordenadores de vigilância, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, entre outros profissionais da ponta."

Já o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, creditou o comprometimento dos índices da cobertura vacinal no Brasil a "campanhas de desinformação". De acordo com ele, o cenário é complexo, uma vez que parte da população tem recusado os imunizantes. "As vacinas são uma das grandes conquistas da humanidade. O selo 'Bora Vacinar' é muito importante porque é o reconhecimento a quem está fazendo, quem está trabalhando, quem está atingindo as metas. Portanto, quero agradecer a cada um de vocês e dizer que o Ministério Público trabalhará, assim, ao lado dos municípios, para retomarmos aquilo que já tivemos de cobertura vacinal."

Certificados



Entre as cidades reconhecidas pelo trabalho de incentivo à vacinação estão Jaboticatubas, São José da Lapa, Confins, São Joaquim de Bicas e Sarzedo, todas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a lista disponibilizada pela SES-MG, a capital mineira não foi certificada com nenhum dos dois selos.

O prefeito de Ibitiúra de Minas, no Sul de Minas, Alexandre de Cássio Borges (PROS), afirma que a ação incentiva e motiva os municípios a cumprirem as metas colocadas pelo Ministério da Saúde. A cidade recebeu o selo Ouro, por ter batido a meta nas 14 vacinas avaliadas para bebês.

"Sabemos que não é fácil, presenciamos isso no nosso município e temos certeza que nos outros municípios também. Então temos que fazer o papel de ir atrás para cumprir as metas a fim de que nossos municípios estejam melhores, com mais saúde e com mais vida", observou o prefeito.

Conforme o subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Eduardo Prosdocimi, o estado tem se destacado como uma das federações que mais tem investido em programas de imunização. A pasta já investiu R$ 265 milhões em recursos para a vacinação, entre eles, a compra de vacimóveis, vans adaptadas para atuar como centro de vacinação itinerante, equipada com refrigeração, pia para higienização, cadeiras, mesas e armários.

"Além dos investimentos, a SES-MG tem coordenado o Dia D de vacinação, uma grande ação de mobilização, que envolveu, neste ano, mais de 620 municípios mineiros. Temos incentivado também a extensão dos horários e dias de funcionamento das salas de vacinação em todo o estado, a fim de aumentar cada vez mais a cobertura vacinal e atualizar os cartões de vacinação", acrescenta Prosdocimi.

Além disso, o governo de Minas tem investido R$ 165 milhões para premiar os municípios que melhorarem sua cobertura vacinal. O objetivo da ação é incentivar que as cidades alcancem os índices de vacinação recomendados pelas autoridades de saúde.

“É importantíssimo que toda a população se engaje na vacinação e mantenha a caderneta dos seus filhos atualizada, pois só assim iremos prevenir doenças que nem existiam mais e hoje correm o risco de voltar e teremos uma saúde individual e coletiva cada vez melhor”, concluiu o subsecretário de vigilância.

(Com informações de Agência Brasil)