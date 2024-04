A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça a convocação dos idosos para tomarem a vacina contra a gripe. Até o momento, cerca de 140 mil idosos receberam a vacina neste primeiro mês da Campanha de Vacinação e estão protegidos contra a doença.

O número representa 30,5% de cobertura vacinal para esse público. No entanto, o Ministério da Saúde recomenda que pelo menos 90% dessa parcela da população seja vacinada. Para reforçar a convocação dos idosos a receberem a vacina, o imunizante segue disponível em todos os 152 centros de saúde, em sete postos extras e em mais de 25 drogarias parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





O secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, afirmou que a medida de ampliar os locais, é para facilitar o acesso da população às doses do imunizante. "O recomendável é que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário se vacinem o quanto antes, para já estarem protegidas quando aumentar a circulação do vírus da gripe”, destacou Matias.

O Ministério da Saúde também definiu como grupo prioritário, além das pessoas com idade a partir de 60 anos, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), os trabalhadores da saúde, as gestantes e puérperas, os professores dos ensinos básico e superior, e as pessoas com doenças crônicas.

A relação dos grupos contemplados para receber o imunizante, e os endereços e horários dos locais de imunização, estão disponíveis no portal da PBH. As doses estão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No momento da vacinação é necessário que os profissionais de Saúde verifiquem o documento de identificação com foto, CPF, e o cartão de vacina. É preciso também que alguns dos grupos apresentem um comprovante da função exercida, no caso dos profissionais, ou laudo médico que comprove a condição de saúde.

Vacina na farmácia

A prefeitura fechou um acordo com a rede de farmácias Droga Clara para a aplicação do imunizante contra a gripe na capital. A medida já esta valendo desde o dia 17 deste mês.

O público-alvo já convocado, com exceção das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, poderá receber a vacina de forma gratuita em mais de 25 drogarias da rede.