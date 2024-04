Suspeito é procurado pela PM de Araxá, no Alto Paranaíba

A Polícia Militar (PM) de Araxá, no Alto Paranaíba, procura um homem de 26 anos denunciado pela própria mãe, de 47 anos. O filho teria quebrado móveis da casa e agredido o companheiro dela, de 43 anos, com socos e chutes.





Segundo a mulher, a reação agressiva do filho aconteceu na residência dela, localizada na região central da cidade, no fim da noite dessa segunda-feira (22/4), quando ele pediu para morar com ela e o padrasto e ouviu um não como resposta.





Também consta no registro policial que, antes de fugir, o homem ameaçou a integridade física da mãe e do companheiro dela.





Além disso, ainda conforme a PM de Araxá, o suspeito enviou mensagens e fez telefonemas intimidadores contra as vítimas.





O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil.