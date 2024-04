Dois idosos morreram, no domingo (21/44), quando mãe e filho invadiram uma casa, em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, e atiraram contra as vítimas. Os suspeitos foram identificados como Ines Gemilaki, pecuarista de 48 anos, e Bruno Gemilaki Dal Poz, médico de 28 anos.



Dois idosos morreram, no domingo (21), após mãe e filho invadirem uma casa, em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, e atiraram contra as vítimas. Os suspeitos foram identificados como Ines Gemilaki, pecuarista de 48 anos, e Bruno Gemilaki Dal Poz, médico de 28 anos.

Um vídeo mostra toda a ação da mãe e do filho, que contaram ainda com a ajuda de uma terceira pessoa, identificado como Marcio Ferreira Gonçalves, 45. Nas imagens, é possível ver Ines efetuando os disparos e depois fugindo em um carro.



As vítimas foram identificados como Pilson Pereira da Silva, de 69 anos, e Rui Luiz Bogo, de 81. Além deles, um padre que também estava na casa, ficou ferido. José Roberto Domingos, de 45 anos, passou por cirurgia e não corre risco de vida.

De acordo com informações da polícia, o trio tinha como objetivo matar o dono da casa, que não foi atingido pelos disparos. No dia em que o crime ocorreu, oito pessoas estavam no imóvel.



Em entrevista à TV Centro América, nesta segunda-feira (22), a filha de Rui Luiz Bogo, Janete Bogo, afirmou que conhecia os atiradores. “A pessoa que matou ele, tinha terra próxima a do meu pai, e chegamos a ajudar essa criminosa financeiramente, por sermos vizinhos (…) Ela foi com a intenção de matar todo mundo e ela viu quem estava matando, e não tem essa de que matou errado não. Ela sabia o que estava fazendo”, disse.