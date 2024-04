Um funcionário de um hospital em Fortaleza, capital do Ceará, foi morto a tiros e decapitado em seguida, na manhã desta terça-feira (23/4). O homicídio ocorreu dentro do Hospital Instituto Dr. José Frota, uma das principais unidades de saúde do estado.

De acordo com informações preliminares, um homem, já identificado, invadiu o local e atacou dois prestadores de serviços do setor de alimentação. Os funcionários terceirizados estavam na área de recebimento de cargas quando foram agredidos.

Um deles morreu, decapitado com uma faca deixada no local depois do crime, enquanto o outro foi socorrido pelas equipes de emergência e encaminhado ao centro cirúrgico.

O suspeito é um ex-funcionário que entrou na instituição através de reconhecimento facial e fugiu depois de cometer o crime. A 4° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aponta que a motivação teria sido passional.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, Samuel Elânio, o suspeito tinha ciúme com relação à sua companheira que trabalha no hospital.

“Ele [o autor do homicídio] também já trabalhou no hospital até 2022. Um dos funcionários, que foi a vítima, estaria se insinuando para a companheira do autor do crime, motivo pelo qual ele já tinha anunciado algumas vezes que ia praticar um ato desse tipo", informou.