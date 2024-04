(Com Victor Yemba)

Pai e filha foram esfaqueados, na manhã desta segunda-feira (22), na Ilha do Governador, após uma tentativa de assalto, na Rua Amâncio Pereira, no bairro Jardim Guanabara. As vítimas foram identificadas como Marina Barros da Silva, de 23 anos, e Luiz Eduardo da Silva, de 57 anos.



De acordo com informações preliminares dos bombeiros, a casa da família foi invadida por um criminoso, armado com uma faca. A jovem conseguiu contactar rapidamente o pai, usando o celular. Ao chegar, ele entrou em briga corporal com o bandido e foi esfaqueado. Marina também foi ferida no braço ao tentar ajudar o pai.



Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro Freire. O estado de saúde de Luiz Eduardo da Silva é estável. Já a filha teve ferimentos leves, foi atendida e recebeu alta. O suspeito conseguiu fugir.

Leia: ex-juiz cerca praça em São Paulo que prefeitura diz ser pública

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). A investigação está em andamento para apurar as circunstâncias do crime e esclarecer os fatos.