Até o dia 30 deste mês, o BH Shopping recebe uma exposição fotográfica que destaca, em linha cronológica, o crescimento do empreendimento. Desde a inauguração, em 1979, a área total do shopping aumentou cinco vezes. A mostra já faz parte das comemorações do aniversário de 45 anos do espaço, que serão completados em setembro.

A exposição ainda destaca a expansão do entorno onde o shopping está localizado, no coração do Bairro Belvedere.

Nas fotografias é possível relembrar como era o terreno à época da construção do primeiro shopping center da capital mineira. As transformações urbanas na área onde ele foi erguido, que compreendem o início dos anos 1980 até os dias de hoje, e a expansão da Região Centro-Sul da cidade a partir de sua chegada, também estão presentes nas imagens. Por meio da linha do tempo é possível perceber o crescimento do prédio, as novas pistas de trânsito e também a transformação da Serra do Curral.

Para a superintendente do BH Shopping, Simone Fiorello, o acervo histórico além de rememorar a trajetória do mall, também é um presente para a memória afetiva dos belo-horizontinos. “Muitos deles, certamente, colecionam boas lembranças conosco ao longo desses 45 anos”.

A exposição está em cartaz no piso Mariana, a visitação é gratuita e aberta ao público.

Primeiro shopping de BH

Inaugurado em setembro de 1979, o BH Shopping é o primeiro shopping de Belo Horizonte. Atualmente conta com 300 lojas, divididas em quatro pavimentos, de marcas nacionais e internacionais, 55 opções gastronômicas e 3.725 vagas de estacionamento.

Com uma área total de 47.547,19 metros quadrados, o shopping se tornou uma referência em moda, gastronomia, entretenimento, cultura, lazer e diversão na capital mineira.

Serviço

Onde: BH Shopping - rodovia BR 356, nº 3049 – piso Mariana



Quando: Até 30 de abril, todos os dias, das 10h às 22h



Entrada gratuita e aberta ao público