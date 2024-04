O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (23/4), um alerta para baixo risco de umidade em 129 cidades de Minas Gerais válido até às 18h de hoje. O número de cidades sob alerta dobrou comparado ao de ontem, que era de 65 (veja lista dos 129 municípios abaixo).

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30 a 20%, o que é considerado de baixo risco para a saúde e propício a causar incêndios florestais. Municípios do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudoeste e Oeste de Minas serão afetados.

Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, o tempo seco tem início no período do outono e permanece até o inverno, quando a umidade fica ainda mais baixa. Portanto, a partir de agora, a tendência é que os episódios se agravem.

“No outono, o tempo seco predomina. Temos o período de estiagem e, com isso, os índices de umidade vão baixando significativamente”, explica Azevedo.

A recomendação é que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico nas horas mais secas, assim como exposição ao Sol. Pessoas com problemas respiratórios devem ter atenção redobrada.

Cidades com risco de baixa umidade:

Água Comprida

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Araguari

Araxá

Arceburgo

Areado

Bambuí

Bandeira do Sul

Boa Esperança

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira Dourada

Caldas

Campestre

Campina Verde

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Gerais

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Capitólio

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carvalhópolis

Cássia

Centralina

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Congonhal

Conquista

Cordislândia

Cristais

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Guapé

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itamogi

Itapagipe

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Juruaia

Limeira do Oeste

Machado

Medeiros

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Nova Ponte

Nova Resende

Ouro Fino

Paraguaçu

Passos

Pedrinópolis

Perdizes

Pimenta

Pirajuba

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Prata

Pratápolis

Pratinha

Sacramento

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santa Rita de Caldas

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São José da Barra

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Senador José Bento

Serrania

Silvianópolis

Tapira

Tocos do Moji

Toledo

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Vargem Bonita

Veríssimo