Os estudantes da UFMG decidiram aderir à greve dos técnicos administrativos e professores da universidade. A paralisação deve começar na próxima segunda-feira (29).

Outra notícia importante é que o governador Romeu Zema pretende colocar à venda seis imóveis do Ipsemg e elevar em 81% as contribuições dos servidores.



União aciona STF para Minas voltar a pagar dívida

A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou recurso contra a decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu mais 90 dias para que o governo de Minas Gerais volte a pagar a dívida com a União.

Dona pede de volta motocicleta apreendida com drogas

A proprietária de uma motocicleta apreendida com drogas no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, teve o pedido de restituição do veículo negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).

Caso de racismo é registrado em escola no Sul de Minas

Um estudante da Escola Estadual Dr. Alcides Mosconi, localizada em Andradas, no Sul de Minas Gerais, foi vítima de racismo durante os Jogos Escolares. Adolescente ofendeu outro durante uma partida de futsal.

Mostra no CCBB traz filmes sobre bruxas

A 2ª edição da mostra “Mulheres mágicas: Reinvenções da bruxa no cinema” ocupa o CCBB-BH, a partir desta quarta-feira (24) até 20 de maio, com sessões a preços populares. Serão 28 produções de várias épocas e países.