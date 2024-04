O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, em conversa com jornalistas, estrangeiros, que rompeu com o filho, Nuno, por causa do caso das gêmeas brasileiras. O caso foi publicado pelo Blog do Vicente, do Correio Braziliense.

O líder português está sendo investigado pelo Ministério Público, acusado de favorecer as meninas em um tratamento que custou 4 milhões de euros (mais de R$ 22 milhões) aos cofres públicos, a pedido do filho.



“Isso é imperdoável, porque ele sabe que eu tenho um cargo público e político, e pago por isso. Há coisas piores na vida. Não sei se ele vai ser responsabilizado, não me interessa. Essa é uma das vantagens de se cortar. Ele tem 51 anos, se fosse o meu neto mais velho e preferido, com 20 anos, eu me sentiria corresponsável. Mas, com 51 anos, é maior e vacinado”, afirmou.

Segundo Rebelo de Sousa, a relação com o filho, que vive no Brasil, já não andava boa havia meses, mas desandou de vez quando estourou o escândalo das gêmeas brasileiras no fim do ano passado. O rompimento foi tão sério, que, no último Natal, houve uma divisão na família. O presidente passou a noite de 24 para 25 em casa, longe de vários dos netos.

