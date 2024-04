Motorista do automóvel não tem Carteira Nacional de Habilitação

Um carro foi atingido por um trem na tarde dessa terça-feira (23/4) depois de o veículo “morrer” no exato momento em que cruzava a linha férrea em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. O acidente aconteceu próximo à represa de Chapéu D’uvas, informou a Polícia Militar. O motorista, de 35 anos, teve ferimentos leves.



A vítima relatou à polícia que, quando tentou atravessar a passagem de nível, o veículo apresentou problema mecânico. Ele disse ainda que tentou dar ré, mas foi atingido pela composição que já se aproximava.

O condutor da locomotiva, de 37 anos, informou à PM que estava se deslocando em direção ao município de Conselheiro Lafaiete, quando viu o carro, mas não conseguiu evitar a batida, mesmo adotando os procedimentos de segurança. Ele foi encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar identificou que o motorista do automóvel não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que é crime, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) por meio do artigo 309. A pena varia de seis meses a um ano de detenção ou multa.